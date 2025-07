WestCOL rompe con la Kings League: se enfrentará a un juicio y a una multa millonaria

WestCOL ha puesto fin a su vinculación con la Kings League Américas, pero la salida no será ni amistosa ni sencilla. El creador de contenido colombiano ha anunciado que se enfrentará a un juicio contra la organización tras su decisión de abandonar el proyecto, y ha advertido que podría tener que pagar una sanción millonaria.

"Nos vamos a la guerra", aseguró el streamer en su última retransmisión en directo, dejando claro que el proceso legal ya está en marcha y que su equipo se prepara para sentarse ante un jurado. Según sus palabras, el juicio podría celebrarse en enero. “A mí no me van a dejar salir de la Kings, ya sé que tenemos que ir a juicio y nosotros ya lo hemos aceptado", afirmó.

WestCOL llevaba tiempo manifestando su malestar con la liga impulsada por Gerard Piqué. Aunque su fichaje fue uno de los más mediáticos al inicio de la competición en América, lo cierto es que la relación se ha deteriorado progresivamente. El streamer asegura que el contrato que firmó con la Kings League le ha supuesto más pérdidas que beneficios: "He perdido más de 150.000 dólares desde que estoy con ellos, yo no he ganado ni un solo centavo", declaró. A ello se suma una cláusula que, según explica, le impide salir sin consecuencias legales.

Lo más preocupante para WestCOL es la posible penalización que podría acarrear esta ruptura: una multa de hasta 2 millones de dólares. Pese a ello, tanto él como su equipo legal parecen confiados en que el juicio se resolverá a su favor.

Por ahora, la Kings League no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso. Lo que está claro es que el conflicto marca un nuevo capítulo en la historia de la competición, y que su desenlace podría tener implicaciones para otros presidentes que se planteen abandonar el proyecto en el futuro.