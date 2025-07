WestCOL admite que no dará el peso para La Velada del Año 5 y la reacción de TheGrefg no se hace esperar

Todo parecía encarrilado para el esperado combate entre TheGrefg y WestCOL en La Velada del Año 5, el evento de boxeo más mediático del mundo streamer. Sin embargo, a pocos días del enfrentamiento, WestCOL ha confesado en directo que no cumplirá con el peso pactado, lo que ha generado un nuevo revuelo.

"Les voy a decir algo, yo no voy a llegar en el peso que debo llegar", aseguraba el colombiano en uno de sus streams. Según explicó, peleará rondando los 64 kilos, mientras que TheGrefg probablemente lo haga en torno a los 70. "Van a ser 6 kilitos de diferencia porque realmente no me da para subir", zanjó.

Cabe recordar que se acordó un peso intermedio entre ambos para compensar la diferencia física. Grefg tenía que bajar y WestCOL subir, pero el streamer colombiano parece haber tirado la toalla en ese aspecto. Aunque esto no pone en peligro el combate, sí genera polémica.

La respuesta de TheGrefg ha sido inmediata y cargada de sarcasmo: "A tomar por culo el peso, voy a dar 80 kg". Con esta frase, dejaba claro que no comparte la actitud de su rival, subrayando lo poco serio que le parece que se pacten unas condiciones que después no se respetan.

Pese a todo, TheGrefg seguirá con su preparación y con la bajada de peso prevista, lo que lo mantiene como favorito. Pero el precedente preocupa, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es el peso en este tipo de combates.

La diferencia de seis kilos, si se confirma, no será la mayor vista en La Velada, pero sí podría influir en el desarrollo del combate. Aun así, como se vio en otras ediciones, las sorpresas no son extrañas. Todo puede pasar cuando suene la campana.