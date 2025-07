Carliyo intenta hacer una Coca-Cola con las instrucciones ChatGPT y el resultado se vuelve viral: "¿Qué he hecho?"

Recrear una de las bebidas más icónicas del mundo no es tarea sencilla, y si además se hace con la ayuda de una inteligencia artificial, el experimento puede acabar en desastre... o en viral. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido al influencer Carliyo, que ha intentado preparar una versión casera de Coca-Cola utilizando las instrucciones proporcionadas por ChatGPT.

La receta sugerida por la IA incluía ingredientes muy variados como 500 ml de agua sin gas, 500 gramos de azúcar blanco, una cucharada sopera de caramelo líquido, una pizca de sal fina, media cucharadita de ácido cítrico, 10 ml de aroma de Coca-Cola, una gota de aceite esencial de canela, otra de nuez moscada y un toque de aroma de vainilla.

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, Carliyo se puso manos a la obra. El resultado, sin embargo, ya dejaba entrever que algo no había salido como esperaba. El color del brebaje no se parecía, y la textura y el aroma no convencían del todo. Fue al probarlo cuando llegó el veredicto definitivo: "Esto sabe fatal, ¿qué mierda he hecho?", dijo el influencer entre gestos de evidente desagrado.

El clip no tardó en hacerse viral. Usuarios de TikTok y otras plataformas compartieron la escena, comentando tanto el experimento en sí como la divertida reacción de Carliyo. Algunos se preguntaban si era realmente posible reproducir el sabor de una bebida tan compleja sin conocimientos técnicos ni fórmulas industriales. Lo que está claro es que la inteligencia artificial aún tiene margen de mejora en el terreno culinario, al menos si de refrescos se trata. Aun así, Carliyo ha conseguido lo que muchos buscan: un vídeo viral que ha hecho reír a miles de personas.