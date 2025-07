¿Han vuelto realmente la influencer Fabiana Sevillano y el tiktoker Pablo Vera?

Ni Fabiana Sevillano ni Pablo Vera parecen dispuestos a dejar las cosas claras, toda esta incertidumbre que rodea su relación les que conviene ya que provoca que la gente este pendiente de ellos desde vídeos de Javi Hoyos a noticias como esta. Te vamos a contar cuál ha sido el último detalle que ha hecho saltar las alarmas de que podrían haber vuelto juntos.

El tiktoker canario Pablo Vera y la influencer sevillana Fabiana Sevillano, ambos de 23 años, son una de las parejas más virales en redes sociales de los últimos pero nadie sabe a ciencia cierta si ahora mismo están junstos o no. Se conocieron en 2023 y al rato empezaron a salir juntos: "Cuando hablé contigo por primera vez hace 2 años no me imaginaba que la Fabiana que conocí en ese momento iba a llegar a ser uno de los pilares más importantes de mi vida", aseguraba Pablo en un post de Instagram de enero de este año.

Pero algo paso que hizo que la relación se enfriara y terminara por romperse. A finales de abril Fabiana viajó a Sevilla para disfrutar de la feria junto a su familia y amigos. Lo que nadie se esperaba era que no compartiera este momento con su gran "amigo" Pablo Vera lo que confirmaba que había unacrisis entre ellos.

Ante los numerosos comentarios fue la propia Fabiana la que a través de su cuenta de Instagram decidió contar que la relación que mantenía con él Pablo se había terminado. El problema es que después de este anuncio no han parado de lanzar señales de que podrían volver a estar juntos o ser algo más que amigos.

Fabiana estuvo presente en el concierto de Quevedo en Gran Canarias en el que Pablo Vera cumplió uno de sus sueños, cantar junto a su ídolo. Además hace unas semanas coincidían en la famosa discoteca de Madrid Fitz y a parte hace unos días Fabiana Sevillano publicaba un post, con una canción de Luís Miguel, que decía así: "Se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma, cicatrices" lo que podría ser una indirecta muy directa para Pablo Vera.

El último de los rumores nos llega del periodista y tiktoker Javi Hoyos que desvela un guiño que la sevillana habría hecho recientemente a Pablo al vestir "la misma camiseta" que este llevo recientemente a una entrevista con el propio Hoyos lo que muchos han definido como demasiada casualidad.

La similitud entre ambas camisetas es clara pero eso podría no significar nada, también sabemos que les gusta jugar mucho al despiste y que son conocidos por nunca confirmar nada. De momento todo sigue en el aire, los rumores siguen siendo rumores y los fans de ambos tiktokers siguen a la espera.