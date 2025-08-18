El choque cultural de un estadounidense al descubrir este tipo de tiendas en España: "Bienvenido a la civilización"

Nada como un buen choque cultural para que un vídeo acabe volviéndose viral en TikTok. En los últimos meses se han multiplicado las publicaciones de estadounidenses, y extranjeros en general, que, durante su estancia en España, se sorprenden con nuestras costumbres o con algunos aspectos de la vida cotidiana, especialmente relacionados con la comida.

El último en sumarse a esta tendencia ha sido Bill Conry, un cómico norteamericano afincado en Dublín que está pasando sus vacaciones en nuestro país y que no ha tardado en compartir con sus seguidores uno de esos momentos de desconcierto cultural. Su vídeo acumula miles de visualizaciones y comentarios.

En la grabación, Conry explica que lo primero que le llamó la atención fue la abundancia de tiendas de productos frescos, como fruterías, algo poco habitual en Estados Unidos. Pero su sorpresa mayor llegó al descubrir que muchas de estas tiendas cierran durante varias horas a mediodía.

"He experimentado cierta sorpresa cultural aquí en España. Ayer fui a una tienda de productos frescos a las 15:00 y estaba cerrada", cuenta en el vídeo. "Ellos cierran a las 14:00 horas hasta las 17:00 para la pausa del almuerzo, y viniendo de América me sorprendió", añade el humorista.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios. "Ya tienes valor de salir a las tres de la tarde a comprar con el calor que hace", comenta @malu100113, mientras que @wanderlustwonders2023 sentencia con ironía: "Bienvenido a la civilización".

Otros, en cambio, han salido en defensa del cómico, recordando que su intención no era criticar. "Parece que la gente no pilla el sarcasmo, no está cuestionando los horarios; lo que dice básicamente es que aquí tenemos tiendas de productos frescos y allí no...", aclara @patricia.ortega.a7.