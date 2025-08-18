Así fue Supernova Strikers, la velada de boxeo que ha conquistado Latinoamérica

El Palacio de los Deportes de Ciudad de México fue testigo el pasado 17 de agosto de una noche electrizante dedicada al boxeo, espectáculo y música. Supernova Strikers 2025: Orígenes tuvo entre sus protagonistas a Alana Flores y Gala Montes, en un combate que generó gran expectativa por su desigual apariencia física, pero resultó en una demostración contundente.

Alana Flores, con mejor técnica y agresividad desde el inicio, se impuso con claridad en los tres asaltos y ganó por decisión unánime, con tarjetas idénticas de 30-26. La victoria le permite mantener su invicto y sumar su cuarto título en el circuito de celebridades.

La cartelera incluyó otros duelos destacados: Luis Pride escenificó un nocaut técnico sobre Shelao, Milica se impuso ante Mercedes Roa por decisión unánime, y Mario Bautista venció a Westcol también por nocaut técnico. En el combate entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado, el comediante logró una victoria ajustada por decisión dividida, ofreciendo una batalla que cautivó al público.

Además del deporte, el evento estuvo impregnado de música, con actuaciones en directo de artistas como Christian Nodal, María Becerra, Alemán y otros talentos que intercalaron ritmo entre pelea y pelea.

El fenómeno no se detuvo en el ring. Los memes se propagaron como pólvora, destacando especialmente la victoria de Franco Escamilla, con comentarios que celebraban su estilo y sentido del humor.

En resumen, Supernova Strikers 2025 combinó acción pugilística, celebridades, música y viralidad, consolidando su propuesta como un espectáculo que trasciende el deporte para transformarse en una experiencia completa.