MrBeast bate un impresionante récord Guinness: recauda 12 millones de dólares en un solo directo benéfico

MrBeast ha vuelto a hacer historia con su primer evento benéfico en la plataforma Kick. Su transmisión, que contó con la colaboración de los streamers Adin Ross y xQc, recaudó un total de 12 millones de dólares, cifra que supera con creces cualquier antecedente en directos solidarios. El evento, que inicialmente buscaba alcanzar los 5 millones, elevó su meta tras superar esa cifra rápidamente y continuó hasta alcanzar la impresionante cifra final.

La recaudación también ha sido certificada como récord Guinness por ser el mayor monto jamás reunido durante una transmisión en vivo. El donativo decisivo fue realizado en directo por Brian Chesky, cofundador de Airbnb, quien aportó medio millón de dólares en el tramo final.

Durante las más de 15 horas que duró el stream, el contenido estuvo lleno de momentos llamativos y entretenidos: desde retos como pruebas con detectores de mentiras o lio con serpientes, hasta cortes de pelo o desafíos de lucha con aceite. Todo diseñado para mantener la atención del público y fomentar las donaciones.

El objetivo de MrBeast con esta acción es respaldar TeamWater, su iniciativa junto al divulgador Mark Rober, orientada a facilitar el acceso al agua potable. Según sus estimaciones, cada dólar recaudado equivale a un año de agua limpia para una persona, lo que supone un gran impacto humanitario.

Este logro se suma a la larga lista de récords conseguidos por Donaldson, reconocido como uno de los creadores de contenido más influyentes del planeta, con más de 423 millones de suscriptores y múltiples acciones de alto impacto.

La magnitud del evento vuelve a confirmar dos certezas: la irreductible capacidad mediática de MrBeast y el potencial del streaming para transformar la solidaridad en un espectáculo de alcance global.