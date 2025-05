El romántico mensaje de Fabiana Sevillano a Pablo Vera: "Me siento la niña más feliz del mundo"

Después de semanas de especulaciones sobre una posible ruptura, la influencer Fabiana Sevillano ha compartido un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Pablo Vera, coincidiendo con un momento muy especial para él: su sueño cumplido de cantar junto a Quevedo.

"En el fondo sabías que lo último que haría el día del concierto sería quedarme en casa viéndolo por TikTok. Me siento tan orgullosa de ti, no te imaginas cuánto. Nadie se lo merece más que tú", escribió Fabiana en una publicación acompañada de varias fotos que confirman su presencia en el Estadio de Gran Canaria, donde Pablo cantó ante más de 41.000 personas.

El pasado sábado 24, Pablo Vera, influencer originario de Gran Canaria, logró cumplir un reto lanzado por el propio Quevedo: "Si subes algo y llegas a un millón de likes, te subo al escenario del Wanda a cantar conmigo". Aunque el concierto tuvo lugar finalmente en Las Palmas y no en Madrid, Pablo consiguió el millón de likes y subió al escenario con su ídolo, un momento inolvidable que Fabiana no quiso perderse.

En su publicación, Fabiana también hizo un repaso emocional a su historia juntos: "Siempre decíamos que tuvimos la suerte de coincidir en redes al mismo tiempo y vernos crecer el uno al otro. Recuerdo la ambición del chico que conocí en la isla hace un par de años y cómo me inspiraste a seguir. Siempre me decías que esto iba a pasar, que solo era cuestión de tiempo, y tenías razón: si no ocurrió antes, era porque algo aún mejor nos esperaba".

Fabiana no escatimó en palabras de admiración hacia Pablo: "Nunca dudé de que serías el número uno. Y si hoy sigo en redes, es gracias a ti. Cuando la gente de la isla te reconoce en la calle, se nota el cariño que te tienen, y eso es lo más bonito que tienes".

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración de amor: "Esto es mucho más que cualquier premio, es tu sueño hecho realidad. Y yo me siento la niña más feliz del mundo por ti. Verte cumplir tus sueños era uno de los míos. Te amo, Pablo. Pase lo que pase, eres el mejor de la isla… y del mundo".

La publicación conmovió a muchos seguidores y amigos cercanos. Entre los comentarios, destacan mensajes como el de Marina Barrial: "Gracias a la vida, esta era la única foto que necesitaba ver, gracias"; Claudieta escribió: "Estoy en mi casa llorando como una magdalena, os quiero"; y Belén Perea afirmó: "Nadie puede ni debe juzgaros ni inventar nada. Lo que sí se ve es cuánto os queréis y cómo estáis ahí el uno para el otro. Eso no necesita etiquetas".

Fabiana y Pablo comenzaron a levantar sospechas sobre una relación sentimental hace aproximadamente dos años, cuando empezaron a compartir contenido juntos en redes sociales. Aunque en un principio no confirmaron su vínculo, en diciembre de 2024 Pablo publicó imágenes románticas con Fabiana, oficializando así su relación.

En mayo de 2025, comenzaron los rumores de una posible separación, especialmente tras dejar de aparecer juntos públicamente. Sin embargo, esta publicación parece dejar claro que el amor sigue vivo entre ellos.

¿Será este el inicio de una nueva etapa para la pareja?