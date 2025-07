Muse reinan en un primer día de Mad Cool marcado por los apagones y fallos técnicos

Un año más, el Mad Cool vuelve con su habitual combinación de luces y sombras. Un total de 49.000 personas disfrutaron de una primera jornada sin aglomeraciones ni colas, en la que moverse por el recinto y disfrutar de los conciertos fue fácil y agradable. Los esperados shows de Muse y Weezer, que cerraron la noche, fueron épicos, pero la jornada también estuvo marcada por apagones y problemas técnicos durante las actuaciones de Gracie Abrams e Iggy Pop.

El festival ha comenzado con algunos fallos, aunque el funcionamiento general fue correcto, algo básico cuando se pagan entradas de precios elevados. El diseño del recinto —idéntico al del año pasado— y el número de asistentes fueron los adecuados para garantizar una experiencia cómoda, fluida y sin agobios, permitiendo desplazarse entre escenarios sin dificultad.

Conciertos épicos y guitarras coreables

En el plano musical, Muse ofreció un concierto estelar. La banda británica volvió a demostrar por qué es una de las mejores del mundo en lo que a música de estadio se refiere, en su segunda visita al Mad Cool.

El trío liderado por Matt Bellamy repasó su carrera con un show cargado de rock operático, epicidad, llamaradas, luces y fuegos artificiales. Comenzaron con Unravelling, primer adelanto de su próximo disco, pero pronto se lanzaron a los clásicos como Hysteria o Map of the Problematique.

Pocas bandas generan tanta euforia como Muse con sus riffs de guitarra, especialmente con Plug In Baby, coreado al unísono por el público. Bellamy volvió a lucirse como guitarrista, pero también destacó el talento de Chris Wolstenholme al bajo, cuya potencia sorprende en cada directo.

El cierre no pudo ser más apoteósico: Time Is Running Out, Supermassive Black Hole, Uprising, Knights of Cydonia, Undisclosed Desires y Starlight se encadenaron con una explosión final de fuegos artificiales.

También brillaron con luz propia Weezer, que ofrecieron un show difícil de ver en España. La banda californiana cerró la jornada en el escenario Orange con una buena dosis de power pop, guitarras garajeras y melodías pegadizas.

Rivers Cuomo y los suyos repasaron clásicos de su icónico Blue Album, como My Name Is Jonas, Undone – The Sweater Song, Say It Ain’t So y Buddy Holly, con la que pusieron punto final al set. No faltaron tampoco otros himnos como Island in the Sun, Pink Triangle, Beverly Hills o Pork and Beans.

Apagones y fallos técnicos

El primer gran tropiezo de la jornada lo sufrió Gracie Abrams. La joven artista estadounidense, discípula de Taylor Swift, se enfrentó a un apagón total en el escenario. Supo resolver la situación con elegancia, bajando al público con la guitarra en mano y aprovechando para acercarse a sus fans.

“¡Me gustaría hacer al menos Close to You y saltar con vosotros, crucemos los dedos!”, comentó la cantante, refiriéndose a uno de sus temas más populares. Finalmente, lo consiguió tras más de 20 minutos de interrupción.

La actuación de Iggy Pop tampoco comenzó con buen pie. Un mensaje en pantalla anunció: "Por razones técnicas nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo. Permanezcan atentos a nuevas comunicaciones y mantengan la calma".

Tras dos intentos fallidos, el concierto logró comenzar a la tercera, con 20 minutos de retraso. Al principio, Iggy se lo tomó con humor, pero su paciencia se agotó con el paso de los minutos, llegando incluso a mostrar el dedo corazón al público en señal de enfado.

Según explicó la organización en un comunicado, los apagones fueron consecuencia de una incidencia técnica provocada por las altas temperaturas, que afectó temporalmente al equipo técnico de esa zona. Afortunadamente, tras estos fallos iniciales, el resto de la jornada transcurrió sin contratiempos.

Para la segunda jornada del festival se espera que la situación esté completamente controlada, en un día en el que actuarán artistas como Alanis Morissette, Nine Inch Nails, Noah Kahan y Benson Boone, entre otros.