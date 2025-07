Se queda atrapado en un autobús y lo graba para TikTok: así fue su breve y angustiante odisea

Hay vídeos en TikTok que se hacen virales por una buena coreografía, por una receta increíble o por contar una historia tan extraña que cuesta creerla. El caso de este chico es del tercer tipo. Su vídeo, en el que explica cómo se quedó encerrado en un autobús, acumula ya cientos de miles de visualizaciones… y unos cuantos comentarios escépticos.

En el clip, grabado desde dentro del vehículo, el joven relata que está completamente solo en el autobús y que el conductor ya se ha bajado. Según cuenta, puede verlo justo delante, dentro de su coche particular, aparcado a escasos metros. El chico intenta llamar su atención tocando el cristal, sin éxito. También dice que no puede usar el claxon porque no tiene las llaves puestas, lo que complica aún más la situación.

Mientras graba su intento de escape, el conductor pone el coche en marcha y parece alejarse… hasta que, justo antes de irse, gira la cabeza, ve al chico dentro del autobús y se detiene junto a él. En ese momento, el vídeo se corta.

La escena ha generado todo tipo de reacciones. Algunos usuarios dudan de la veracidad del relato: "el claxon lo puedes tocar perfectamente sin llaves. esto está preparadísimo", comenta uno. Otros critican la gestión del conductor: "es responsabilidad del conductor el revisar si se ha quedado alguien durmiendo en el bus y no se ha bajado en último servicio que ha hecho". Y tampoco falta quien apela al sentido común: "pues en vez de grabar llama a la Guardia Civil".

Sea verdad o esté algo dramatizado, lo cierto es que el vídeo ha conseguido lo que buscaba: hacerse viral. Y si algo nos enseñan las redes, es que a veces la línea entre la anécdota y el guion está más borrosa de lo que parece.