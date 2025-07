Sube a TikTok un vídeo bailando delante de sus abuelos y hace enfadar a todo el mundo

TikTok vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por un vídeo que ha dejado a muchos usuarios con la ceja arqueada. Una joven ha compartido una grabación en la que aparece bailando con entusiasmo frente a sus abuelos, sentados al fondo en unas butacas, con un aspecto claramente delicado. El clip, de apenas unos segundos, ha generado un intenso debate en los comentarios, con opiniones divididas entre quienes lo ven como una muestra de cariño y quienes lo consideran de mal gusto.

Los abuelos, protagonistas involuntarios de la escena, no participan activamente del vídeo. Se les ve quietos, con una expresión distante y con un estado de salud que preocupa a buena parte de los usuarios. Las críticas no tardaron en llegar. "¿Cómo cojones te vas a poner a grabar un TikTok delante de tus abuelos con este estado?", escribe un usuario. Otro añade: "Estos vídeos son los que me hacen no tener TikTok".

Sin embargo, no todo han sido ataques. Algunos usuarios han salido en defensa de la joven: "Está mal, pero al menos va a verlos. Hay gente con corbata y maletín que lleva sin saber de sus abuelos años y encima les da igual", se puede leer entre los cientos de comentarios. Otros recuerdan que no es la primera vez que la usuaria comparte contenido con sus abuelos: "Esta chica saca siempre a sus abuelos en TikTok. Te podrá parecer bien o mal, pero los hace partícipes de su vida".

La publicación ha abierto un debate mayor sobre los límites del contenido personal en redes y hasta qué punto es ético incluir a familiares vulnerables en vídeos virales. La delgada línea entre el homenaje familiar y la exposición innecesaria sigue sin resolverse. ¿Qué opinas tú?