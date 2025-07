Llega a su coche y se encuentra esta nota en el parabrisas que le salvó la vida: "La liada podría haber sido muy interesante"

Desde que vivimos en la era de las redes sociales, cada vez son más las personas que aprovechan estas plataformas para compartir experiencias vitales o situaciones del día a día sorprendentes, curiosas o emocionantes.

Lo que ha compartido la usuaria de TikTok @anabelmartnezmor en El Puerto de Santa María, sin embargo, no tiene nada de divertido. Más bien se trata de lo que ella misma describe como un pequeño milagro.

"Poca broma con lo que me acaba de pasar, que la liada podría haber sido muy interesante. Me ha llamado la Policía diciendo que creen que tienen las llaves de mi coche. Y yo: 'Pero si tengo aquí el llavero, voy a mirar...'. Me bajo, reviso, y efectivamente, cuando llegué a casa tenía todas las llaves… o eso creía", cuenta en el vídeo.

Al parecer, y por razones que aún no comprende, las llaves del coche se soltaron del llavero y se quedaron tiradas junto a las puertas del vehículo desde la tarde anterior.

Cuando volvió a buscar el coche, se encontró una nota en el parabrisas que decía: "Las llaves del coche las depositamos en la comisaría de la Policía Nacional (las llaves estaban en el suelo)".

cUna señora pasó por allí, las vio, se molestó en apuntar la matrícula del coche, dejarme el papel e ir a la comisaría. Y gracias a eso, tengo coche. Señor… la que se podría haber liado”, explica Anabel entre risas nerviosas.

La historia continúa con un toque emocional:

"Esta mañana pasé al lado del coche con el perro y no vi las llaves… tampoco me puse a mirar. Existe la buena gente. Necesito encontrar a esa señora para invitarla a desayunar. Seguro que es vecina mía".

Ahora, la tiktoker intenta localizar a esta desconocida para poder agradecerle personalmente el gesto. Mientras tanto, otras usuarias han aprovechado los comentarios del vídeo para compartir situaciones similares. Una de ellas, Carmen, escribió: "A mí también me pasó. Me dejé las llaves puestas y la ventanilla abierta… lo sé, soy un desastre. Me dejaron un papel y las llaves en la guantera. Nunca estaré lo suficientemente agradecida".