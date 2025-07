"Quiero ser su amiga": el desparpajo de esta señora argentina con gorro de leopardo conquista TikTok

No siempre hace falta planear un contenido para que arrase en redes. A veces, basta con un cumplido sincero y una señora con ganas de charla. Así ha ocurrido con un vídeo que ya acumula cientos de miles de visualizaciones en TikTok y que tiene como protagonista a una mujer argentina que cruzaba tranquilamente un paso de cebra… hasta que su gorro se robó el show.

El vídeo fue grabado por el usuario Joaco Botta en una calle de Argentina. Al ver a la mujer, de mediana edad, luciendo un llamativo gorro de pescador con estampado animal, no pudo evitar lanzarle un piropo: "¡Me encanta el gorro!". La respuesta de la señora fue tan inesperada como entrañable.

"Muchas gracias, lo estreno hoy. Mirá, lo compré el año pasado y después estuve fracturada, enyesada, con rehabilitación. Y no lo usé nunca, y hoy decidí que me lo tenía que poner. Es bárbaro. Mañana tengo que ir a la pelu a teñirme, así que como estoy desteñida el gorrito me sirve también", dice, en apenas 20 segundos que han sido suficientes para conquistar al público.

El momento ha generado una oleada de cariño en redes. Muchos usuarios destacan su simpatía y naturalidad: "Quiero ser su amiga", escribía una chica. "Ya sabemos por qué estuvo fracturada, enyesada, en rehabilitación", decía otra usuaria, en referencia a cómo la señora se gira sin mirar al volver a hablar con el chico que la graba.

Pocas veces un gorro, una fractura y una peluquería se han combinado tan bien como en este vídeo que ya se perfila como uno de los virales más entrañables del mes.