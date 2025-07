Una estadounidense revela cuál es el truco de las tres bebidas para pasar el calor que triunfa en EEUU

Hace unos días os hablábamos de la genial cuenta de Sophie Gray, una joven estadounidense que lleva un tiempo viviendo en España con su pareja andaluza. Empezó a subir vídeos a finales de 2024, y varios de ellos se han hecho virales, lo que le ha permitido superar ya los 30.000 seguidores.

Más de un millón de personas vieron su vídeo en el que explicaba que no entiende el género de palabras como calor o mar en español. Ahora ha vuelto a la carga con un truco traído de Estados Unidos, perfecto según ella para sobrevivir a las altas temperaturas del verano.

"Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz, y he estado recopilando vuestros consejos para sobrevivir a este calor. Y lo que quiero preguntar es si uno de mis trucos favoritos para aguantar el verano en EE. UU. me va a hacer quedar como una pringada aquí en España”, comienza diciendo la tiktoker.

"Y no, no hablo de uno de esos ventiladores portátiles de Ale-Hop que llevan todos los guiris por la calle, echándose agua en la cara como si eso fuera normal", bromea entre risas.

Es entonces cuando explica la famosa regla de las tres bebidas, muy común en Estados Unidos pero desconocida en España: "Estoy hablando de la regla de las tres bebidas. En verano, en EE. UU., es casi ley: una bebida es para divertirse, otra para hidratarse y la tercera para darte energía".

"Es la Santa Trinidad de la hidratación americana, y yo soy muy fan. ¡Es súper popular! Nadie te juzga en el trabajo si llevas tres botellas distintas de líquido, es de lo más normal allí", explica Sophie.

"Pero aquí en España mis amigos me dicen que ir por la calle con solo una botella de agua ya me hace parecer una guiri total. ¿Pero eso sigue siendo así con el calor que hace? ¿Cómo sobrevivís sin llevar agua encima?", se pregunta, con su ya característico acento andaluz.

"Ayer, por ejemplo, fui andando a ver a un amigo en un bar. Me apetecía una Coca-Cola Zero, pero también quería una cerveza. Y si voy a mezclar cafeína y alcohol, pues también necesitaba agua, ¿no? Pero me dio cosa pedir las tres al camarero. Me sentí como una loca. Y antes de que alguien me diga que puedo hacer lo que me dé la gana —que sí, obviamente—, pero es que estas cosas me dan muchísima vergüenza siendo extranjera, ¿ok?", confiesa con humor.

"Me gusta parecer lo más normal posible. Así que mi duda es: ¿puedo aplicar la regla de las tres bebidas en un bar español sin sentirme ridícula? ¿Os vale la ‘calor’ como justificación? ¿O esto es lo más absurdo que habéis oído de mí esta semana?", sentencia al final del vídeo.

Como era de esperar, el debate ha estallado en los comentarios: desde quienes la apoyan sin dudar hasta quienes dicen que con tres bebidas a la vez, todas acabarán calientes. Otros proponen soluciones locales como beber más gazpacho, pero sin duda el comentario estrella ha sido este: "En España se usa el agua y el hielo para hidratarse, Coca-Cola para la energía y vino para la fiesta = CALIMOCHO. Todo en el mismo vaso".