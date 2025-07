Residente renuncia al FIB y al Morriña Festival por su vinculación con el fondo KKR: ¡Que viva Palestina libre!

El mundo de los festivales en España atraviesa una crisis potente. La adquisición del conglomerado europeo Superstruct —propietario o gestor de varios eventos musicales en el país— por parte del fondo de inversión estadounidense KKR ha destapado una conexión que ha hecho saltar las alarmas entre artistas y seguidores. KKR, señalado por su implicación en empresas tecnológicas y militares israelíes, está ahora en el centro del debate sobre ética, cultura y derechos humanos.

Residente, referente de la música latina y voz crítica frente a los abusos globales, ha anunciado que cancela sus actuaciones en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Festival de A Coruña, al conocer su vínculo indirecto con el fondo. "No puedo participar ni por un segundo en nada que esté conectado a esta tragedia, por muy indirectamente que sea", ha expresado tajantemente en un comunicado.

La decisión no fue impulsiva. Fue su hermano, encargado de sus redes sociales, quien le advirtió del vínculo entre ambos festivales y KKR. El artista puertorriqueño decidió investigar por su cuenta: "Hablé con periodistas e investigadores para verificarlo todo. Nadie en mi equipo tenía idea de esto."

Residente señala que KKR financia empresas israelíes relacionadas con tecnología militar, vigilancia y proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados. Desde su perspectiva, estas inversiones suponen una contribución indirecta a lo que califica como "genocidio y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino".

Consciente del impacto de su decisión, el artista pidió disculpas a quienes ya habían adquirido entradas para verlo en directo: "Con todo el respeto y mis más sinceras disculpas, anuncio oficialmente que no me presentaré en estos festivales." También aseguró que desconoce si esto acarreará consecuencias legales, pero afirmó que eso no le preocupa: "Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido y siempre lo será. Gracias por su comprensión. ¡Que viva Palestina libre!".

Residente se suma así a la artista española Judeline, quien días antes ya había anunciado su retirada del FIB por los mismos motivos. Las cancelaciones reabren el debate sobre la responsabilidad ética en la industria musical y el papel de los artistas frente a los conflictos internacionales.