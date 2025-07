El accidentado concierto de Gracie Abrams en el Mad Cool: 20 minutos sin sonido y una actuación acústica improvisada

Gracie Abrams regresaba este jueves a España con una actuación muy esperada en el Mad Cool Festival de Madrid, pero lo que debía ser una fiesta terminó convirtiéndose en un espectáculo marcado por los problemas técnicos. La cantante estadounidense, una de las grandes apuestas de la jornada inaugural, sufrió un apagón total que la dejó sin sonido durante casi 20 minutos.

El fallo comenzó a las 20:54, en plena interpretación de Mess It Up, la novena canción de su setlist. Micrófonos, pantallas y monitores dejaron de funcionar de golpe, obligando a interrumpir el concierto. Lejos de abandonar el escenario, Abrams intentó conectar con su público como pudo: gritando frases de ánimo, improvisando canciones y recurriendo a la complicidad de los asistentes, que no dudaron en corear junto a ella para mantener viva la actuación.

Uno de los momentos más comentados fue cuando la artista interpretó us., su colaboración con Taylor Swift, que ni siquiera formaba parte del repertorio previsto. El gesto fue recibido con entusiasmo, pero no logró apagar del todo la frustración generalizada.

Finalmente, a las 21:13 se restableció el sonido y Abrams pudo cerrar su paso por el festival con Close To You, la última canción de su concierto. Sin embargo, muchos fans ya habían abandonado la zona o se habían volcado en redes sociales para expresar su decepción y exigir la devolución del dinero de la entrada.

La organización del Mad Cool, que también sufrió fallos similares en el show de Iggy Pop, emitió un mensaje durante la interrupción pidiendo calma y asegurando que se trabajaba para solucionar el problema. De momento, no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre las causas del apagón.

Aunque Gracie Abrams logró mantenerse en pie sobre el escenario y ganarse el aplauso de algunos por su actitud, el debut del Mad Cool 2025 ha comenzado con más sombras que luces.