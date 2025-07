¿MrBeast como nuevo CEO de X? El youtuber se postula tras la salida de Linda Yaccarino

La salida de Linda Yaccarino como CEO de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, ha dejado vacante uno de los puestos más comentados del sector tecnológico. Y en medio de las especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar, ha surgido un nombre inesperado pero con gran repercusión en redes: MrBeast.

El popular youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, no ha tardado en reaccionar a la noticia de la marcha de Yaccarino con un escueto pero contundente mensaje en su perfil de X: "Ocuparé el puesto". Además, ha cambiado su biografía en la red social para autoproclamarse como "X Super Official CEO", dejando claro que su intención no es una simple broma pasajera.

Aunque ni Elon Musk ni la directiva de X han confirmado que MrBeast esté siendo considerado para el cargo, su nombre no ha pasado desapercibido. Donaldson, que cuenta con uno de los canales más grandes de YouTube a nivel mundial, ya mostró interés en liderar la red social en diciembre de 2022, cuando escribió: "¿Puedo ser el nuevo CEO de Twitter?".

Desde que Elon Musk adquiriera Twitter en 2022 y posteriormente lo rebautizara como X, la plataforma ha experimentado múltiples cambios, tanto en su estructura como en su dirección estratégica. En marzo de 2025, X fue adquirida por xAI, una startup de inteligencia artificial del propio Musk, lo que generó aún más incertidumbre sobre su futuro.

Por su parte, Yaccarino se despidió públicamente del equipo deseándoles "lo mejor", sin entrar en detalles sobre los motivos de su salida. Mientras tanto, los usuarios de X no han tardado en debatir sobre si MrBeast, con su experiencia en contenidos virales y marketing digital, podría aportar una nueva visión a la compañía… o si todo forma parte de una nueva maniobra mediática.