Un turista se duerme en una terraza de Benidorm y acaba haciéndose pis encima

Benidorm vuelve a ser escenario de un momento surrealista que ha dado la vuelta a las redes sociales. Esta vez, el protagonista es un turista extranjero que, tras quedarse dormido profundamente en la terraza de un bar, acabó protagonizando una escena que ha generado una oleada de reacciones, muchas de ellas críticas.

En el vídeo, que se ha viralizado en plataformas como TikTok y X (antiguo Twitter), se puede ver cómo el hombre permanece inmóvil durante varios minutos mientras otros clientes lo observan desde sus mesas. En un momento determinado, el turista comienza a orinarse encima, con el chorro visible ante la cámara.

La grabación termina cuando un camarero del establecimiento se acerca a él y lo despierta, aparentemente con educación y sin montar escándalo. La escena ha abierto un debate en redes sobre los límites de lo que se debe o no grabar, así como sobre las condiciones que enfrentan los trabajadores de la hostelería en zonas turísticas.

Entre los comentarios que ha generado el vídeo, algunos aplauden la paciencia del camarero —"Lo que aguantan los camareros en Benidorm no está pagado", escribía un usuario—, mientras otros reflexionan sobre lo inapropiado de difundir imágenes tan privadas: "Me siento mal por él. No todo debería de ser grabado y subido a las redes", opinaba otro. No han faltado tampoco los chistes, como el clásico "Si ves un baño en tus sueños… ¡no lo uses!", que ha aparecido en varias respuestas al vídeo.

Aunque no es la primera vez que un exceso etílico protagoniza un momento viral en la costa alicantina, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio entre lo anecdótico y lo humillante cuando se trata de entretenimiento en internet.