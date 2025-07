Alquila un piso en Alemania que tiene descuento por la condición más extraña que te puedas imaginar

Alquilar un piso suele implicar aceptar ciertas condiciones: nada de fumar, no hacer fiestas, no tener mascotas o no cambiar el mobiliario. Pero a veces, entre lo habitual, aparece una cláusula tan insólita. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Mónica Andonegui, una joven mexicana que vive en Alemania y comparte su día a día en TikTok como @mandonegui.

"Todos los descuentos son lindos, pero este fue el más lindo de mi vida", escribió en la descripción de uno de sus vídeos, que ya ha superado las 60.000 visualizaciones. ¿La razón de tanto revuelo? La sorprendente condición que le puso su casera para alquilar el piso.

"La dueña me dijo que si me hacía cargo de su mascota, me hacía un descuento”, explica Mónica en el vídeo. Hasta ahí, todo suena razonable. Pero lo curioso vino después: “No podía creer qué mascota era… Ahora tengo —tenemos— a Milo, que es una tortuga".

Abogada de profesión, Mónica confiesa entre risas: "Creo que es la cláusula más loca que he visto, y he leído muchas. Pero esta se lleva el premio".

Milo, la tortuga, es ahora parte esencial del hogar y del contenido de Mónica. "Milo te avisa cuando quiere salir de su terrario, le encanta nadar y es increíblemente lista. Nunca imaginé que una tortuga pudiera ser tan divertida", cuenta con entusiasmo.

Los comentarios no tardaron en llenar el vídeo con reacciones como: "La tortuga es la verdadera dueña", "Yo creo que Milo va a heredar el depa" o "¡Queremos más contenido con Milo!".

Mónica tiene ahora en sus manos la oportunidad de viralizarse aún más si convierte a Milo en protagonista de sus redes.