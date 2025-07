Roro explica por qué ocultó qué pie tiene lesionado: "Prefiero que no sepa qué pie es para que no me lo pise en el combate"

La tiktoker Roro, una de las creadoras de contenido más virales del momento, ha aprovechado un acto promocional con Burger King para aclarar una cuestión que venía generando todo tipo de teorías en redes: por qué nunca ha dicho qué pie se lesionó realmente. Su explicación, directa y sin rodeos, ha llamado la atención.

"Me hacía gracia que la gente pensase que me había inventado la fractura", explicó Roro. "Hay que ser muy tonta para que, si te lo inventas, te escayoles una pierna diferente cada día. Que la gente piense que soy tan tonta, pues duele", reconoció la influencer, visiblemente molesta con algunos de los comentarios que ha recibido en las últimas semanas.

Pero lo más llamativo vino después. Roro confesó que ha preferido mantener en secreto qué pie tiene mal por una razón concreta: la posibilidad de que alguien utilice esa información en su contra. "Ella no es mala, no creo que me vaya a pisar el pie", dijo sin referirse a ninguna persona en concreto, "pero puede que alguien le diga: ‘oye, si estás en un aprieto, ve a pisarle’. Prefiero que no sepan qué pie es".

Sus palabras han generado un aluvión de reacciones en redes sociales. Mientras algunos aplauden su prudencia, otros han ironizado con la idea de que alguien pudiera aprovechar ese dato en un contexto competitivo o de presión. Más allá del tono anecdótico, la intervención de Roro refleja el nivel de exposición al que están sometidas las figuras públicas, incluso en temas que en apariencia parecen triviales. En este caso, una fractura en el pie se ha convertido en una historia con tintes casi de estrategia. Y, una vez más, la creadora ha demostrado que en su universo, nada se deja al azar.