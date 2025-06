Estopa desvela la curiosa historia detrás de su logo para el Día del Orgullo: "Intentábamos hacerlo cada vez más cutre"

Lo que empezó como una respuesta rápida a una petición fraternal se ha convertido en una tradición anual con miles de fans. David y José Muñoz, los hermanos de Estopa, contaron en el podcast La Pija y la Quinqui cómo nació el famoso logo con la bandera del Orgullo que utilizan cada mes de junio en redes sociales. La anécdota, además de curiosa, refleja ese tono desenfadado y natural que tanto caracteriza al dúo.

"Me llama mi hermano y me dice ‘Oye, David’, porque yo tenía el Twitter ahí y mi hermano no lo tenía en el móvil, ‘que pongas algo del Orgullo Gay, que es el día del Orgullo Gay hoy y todo el mundo está cambiando su perfil’. Y lo hice al momento", explicó David entre risas. Lo que hizo fue sencillo: descargó una imagen de la bandera LGTBIQ+, usó una app para añadir texto y colocó el logo de Estopa ligeramente girado, "para que quede un poco más dinámico", dijo.

El resultado fue tan poco ortodoxo como entrañable. Las redes no tardaron en reaccionar: "Todo el mundo se reía", recordaba David. Pese a las bromas, el logo caló y se convirtió en un símbolo esperado cada año por sus seguidores.

Pero ahí no terminó la historia. En los años siguientes intentaron hacer versiones incluso más cutres, como bromeaban ellos mismos. "Al principio nos lo intentábamos currar y hacer otra aún más cutre, pero ya está impostado, entonces siempre ponemos el primero", sentenció David. Su hermano José añadió un último detalle: "Además es ya captura de pantalla, de captura de pantalla, de captura de pantalla…". Improvisado, sí. Viral, también. Y sobre todo, auténtico: como Estopa.