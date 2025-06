Agreden a Metrika durante su concierto en Burgos con insultos homófobos y lanzamiento de objetos

Lo que debía ser una noche de celebración y música terminó convirtiéndose en un lamentable episodio de violencia homófoba. Durante su actuación en el Escenario Excéntrico de las fiestas de Sampedros, en Burgos, la cantante Metrika fue objeto de insultos y agresiones por parte de algunos asistentes. El incidente tuvo lugar el pasado viernes, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBIQ+.

Nada más comenzar el espectáculo, un grupo del público empezó a lanzar hielos y otros objetos al escenario, mientras profería insultos homófobos dirigidos tanto a la cantante como a su cuerpo de baile. "Maricón", "chupapollas" y amenazas como "ojalá te mueras" fueron algunos de los gritos que se escucharon, según denunció una de las bailarinas del grupo en un vídeo compartido en redes sociales.

La artista intentó continuar con el show, pidiendo respeto a los presentes, pero las agresiones persistieron hasta que se tomó la decisión de suspender la actuación por motivos de seguridad. Metrika acabó abandonando el escenario visiblemente afectada.

"He venido simplemente a compartir mi arte y a demostrar que soy una persona válida. Y lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto", expresó entre lágrimas una de las integrantes del equipo artístico. "Esto no puede seguir así, por favor. Ya no es ni en la calle, es un escenario. Que he venido a trabajar, no a hacer otra cosa".

El episodio ha generado una fuerte condena en redes sociales, donde numerosos usuarios han mostrado su apoyo a la artista y han exigido a las autoridades una respuesta firme ante este tipo de comportamientos. En pleno 2025, la violencia homófoba sigue evidenciando que queda mucho por avanzar en materia de respeto y diversidad.