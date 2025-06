Sube una montaña para ver el atardecer y descubre que está en una zona de cruising

Lo que parecía una escapada tranquila al campo terminó convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de TikTok en los últimos días. Un joven decidió subir en coche hasta una montaña para ver la puesta de sol y, sin saberlo, acabó adentrándose en una conocida zona de cruising gay. "He pasado con el coche y me he subido a esta montaña a ver el atardecer, con unas vistas que te cagas", comienza explicando en el vídeo que ha corrido como la pólvora por la red social.

El relato da un giro cuando, mientras contemplaba el paisaje, se le acercaron dos hombres mayores. "Les saludo y me dicen: ¿activo o pasivo?", cuenta aún sorprendido. Rápidamente, los desconocidos se disculparon, asegurando que lo habían confundido con otro hombre porque estaban en una zona donde, según explicaron, "por la noche se hace cruising". Al parecer, este tipo de encuentros suelen tener lugar cerca de una casa abandonada próxima al lugar.

El joven dejó claro que no se sintió ofendido en ningún momento y valoró el trato respetuoso de los hombres, aunque no pudo evitar compartir la anécdota con tono entre divertido y desconcertado. Las reacciones no tardaron en llenar los comentarios. "¿En algún momento se va a acabar el hecho de que a los heteros les siente mal que piensen de ellos que son gays?", reflexionaba un usuario. Otros, en cambio, no ocultaban su escepticismo: "La historia me la creo, lo que ya es un poco raro es que suba él solo, casi al Everest, para ver la puesta de sol".

El vídeo ha generado debate sobre las zonas de cruising, la naturalización de la diversidad sexual y, cómo no, sobre los límites del contenido viral. Porque a veces, en TikTok, una simple caminata al atardecer puede llevar a lo más alto del algoritmo.