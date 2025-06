El opositor más joven de España sorprende con su rutina de estudio: "Comía una vez al día y repasaba los temas en sueños"

La dureza de preparar unas oposiciones es algo conocido por miles de estudiantes en España. Pero de vez en cuando, aparece algún testimonio que lleva esa exigencia a niveles tan extremos que resulta casi inverosímil. Es lo que ha ocurrido con un joven, concretamente el opositor más joven de España, que compartió su experiencia en PdePodcast y que, desde entonces, se ha convertido en fenómeno viral.

En el corte que circula por redes, el joven cuenta con total naturalidad cómo organizaba su día: "Hacía una comida al día. Es verdad que nunca he desayunado, pero tuve que prescindir de la cena porque cenando con un plato en la mesa no me concentraba". Su estrategia consistía en cargar la comida del mediodía y pasar así 24 horas hasta la siguiente ingesta. Según relata, el aislamiento y la falta de sol le obligaron incluso a recurrir a suplementos vitamínicos.

El relato no termina ahí. El opositor explica que su jornada de estudio se extendía hasta las 15 horas diarias, lo que afectaba incluso a su descanso nocturno: "Cuando me iba a dormir soñaba con los temas porque vivía en un bucle constante. Seguía repasando en sueños". En otro momento, añade una anécdota que ha sido especialmente comentada: "Había días en los que me despertaba, abría las persianas, me lavaba la cara, me sentaba a estudiar y me daba cuenta de que eran las 3 de la mañana".

El fragmento ha desatado una oleada de memes y comentarios que mezclan la incredulidad con el humor. Sea como sea, el testimonio ha reabierto el debate sobre los límites del sacrificio en el mundo de las oposiciones. ¿Inspiración o advertencia? Cada cual saca sus propias conclusiones.