Convierte la humedad de su casa en algo aesthetic y se vuelve viral: "¿Por qué a los ricos les gusta sentirse pobres?"

Una pared que parece vieja, húmeda y descuidada se ha convertido en la última obsesión estética en TikTok. ¿La culpable? Una joven usuaria que decidió transformar una de las paredes de su salón para que simulara tener manchas de humedad y pintura descascarada, con un estilo que recuerda a edificios abandonados o fábricas en ruinas. El vídeo, con cientos de miles de visualizaciones, ha generado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en tono irónico.

"Hace mucho tiempo quería remodelar mi living, pero no me animaba. Tenía muy en claro lo que quería pero no sabía cómo hacerlo", explicó en el vídeo. ¿Su aliada inesperada? La inteligencia artificial. "Le pregunté al ChatGPT que me tiró un par de técnicas e instrucciones", confesó. El proceso incluyó capas de pintura, enduido, y espátula para raspar, todo con el objetivo de conseguir ese acabado "envejecido" que tanto buscaba.

A pesar de que está alquilando el piso, la tiktoker decidió arriesgarse. "Dije: ya fue, total, cuando uno se va pinta las paredes de blanco. Así que me lancé y encontré oro en polvo", expresó con entusiasmo. Su trabajo logró una textura muy realista y una paleta de colores grisáceos, ocres y blanco desgastado, perfecta para los amantes del estilo industrial.

En cuestión de horas, su vídeo se replicó en X (antes Twitter), donde las reacciones no tardaron en aparecer. "¿Por qué a los chetos les encanta sentirse pobres?", ironizó un usuario. "Que se ponga de moda, así no paso vergüenza con la humedad real de mi cuarto", bromeó otro.

Lo cierto es que, entre memes y debates, la tendencia está en marcha. Y quizá lo más insólito de todo es que ahora, tener paredes "estropeadas" ya no es motivo de vergüenza, sino de estilo.