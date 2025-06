Roro Bueno se defiende de las críticas y demuestra con pruebas médicas su lesión antes de La Velada del Año 5

Las semanas previas a La Velada del Año V han dado un inesperado giro para Roro Bueno. La creadora de contenido ha visto cómo se ponía en duda su participación en el evento tras anunciar que sufría una fractura en el pie. Más aún: algunos usuarios llegaron a afirmar que estaba fingiendo la lesión para evitar el combate.

Lejos de esquivar la polémica, Roro ha publicado un vídeo en el que muestra con detalle el diagnóstico médico, la radiografía de su fractura en el quinto metatarsiano y varias imágenes de su visita al hospital. En ellas se la puede ver con una férula, nerviosa, y posteriormente emocionada al recibir la noticia. "No era una estrategia, ni un montaje", ha aclarado, respondiendo a quienes la acusaban de buscar atención.

La confusión, según ha explicado, se debió a una imagen invertida intencionadamente. "Le di la vuelta a la foto para que no supieran qué pierna era, porque no habíamos decidido aún la estrategia que íbamos a seguir", indicó. La lesión, eso sí, no la ha apartado del gimnasio. Roro continúa entrenando, adaptando sus rutinas al nuevo escenario que se abre con la bota ortopédica que ha sustituido a la escayola.

Además de enfrentarse a Abby sobre el cuadrilátero, la influencer lucha ahora contra una campaña de descrédito que pone a prueba su constancia y resistencia. "Tengo un gran equipo médico y estamos trabajando con muchísimo cuidado", ha asegurado. Su aparición en La Velada, prevista para el 26 de julio en Sevilla, sigue en pie, aunque ahora con más obstáculos —y más expectación— que nunca.