¿Selena Gomez y Benny Blanco son fans de Bb Trickz? El vídeo que ha dejado a todos locos en TikTok

En TikTok nunca se sabe qué puede explotar. Esta vez, la protagonista indirecta de un inesperado fenómeno viral ha sido la española Bb Trickz, cuyo tema Super ha acompañado un reciente vídeo publicado por el productor Benny Blanco en su cuenta oficial. En la grabación, se le ve relajado en un bar, copa en mano, acompañado por su prometida, la cantante y actriz Selena Gomez.

La escena, aparentemente cotidiana, ha captado la atención no por el contenido visual, sino por el audio que la acompaña. Que una figura como Benny Blanco —habitual colaborador de artistas como Justin Bieber o Ed Sheeran— seleccione una canción de la emergente rapera para ambientar un momento personal junto a una estrella de la talla de Selena Gomez no ha pasado desapercibido.

Los comentarios en redes no tardaron en llenar la publicación de reacciones sorprendidas. "La canción de Bb Trickz estoy pegando volteretas", escribía un usuario. Otro apuntaba: "Esto sí que no me lo esperaba, Bb Trickz y Selena Gomez". Incluso algunos se preguntaban cómo había llegado esa canción “hasta allí”, señalando el poder creciente de TikTok como canal de internacionalización musical.

Super es uno de los temas más reconocibles de Bb Trickz, quien ha logrado posicionarse como un fenómeno viral con una propuesta estética muy marcada y letras que dividen opiniones, pero no dejan indiferente. La elección de su canción en un contexto tan inesperado podría suponer un pequeño pero significativo espaldarazo para su proyección internacional.

A falta de confirmación sobre si Gomez y Blanco siguen activamente la carrera de Bb Trickz o si simplemente fue una elección casual, el momento ha servido para acercar dos mundos aparentemente alejados: el del pop estadounidense más mainstream y el del trap español que sigue escalando fronteras a golpe de beat viral.