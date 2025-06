Justin Bieber reconoce que está roto y tiene "problemas de ira"

Justin Bieber ha vuelto a abrir su corazón en redes sociales con una de sus publicaciones más sinceras y viscerales hasta la fecha. En un mensaje cargado de emociones y autenticidad, el cantante canadiense reconoció públicamente sus luchas internas, incluyendo problemas de ira y agotamiento emocional, describiéndose a sí mismo como "destrozado".

El lunes 16 de junio por la noche, Bieber compartió en su cuenta de Instagram un mensaje crudo y honesto, acompañado de imágenes borrosas de su rostro, en el que expresaba su frustración por los constantes comentarios que recibe sobre la necesidad de "recuperarse".

"La gente me sigue diciendo que me recupere. ¿No creen que, si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho? Sé que estoy destrozado. Sé que tengo problemas de ira", comenzó escribiendo el artista.

Bieber explicó que ha pasado gran parte de su vida intentando encajar en moldes ajenos, siguiendo los consejos de quienes le dicen cómo debería ser o actuar para estar "bien". Esa presión, admitió, le ha causado un profundo desgaste emocional:

"He intentado toda mi vida ser como quienes me decían que necesitaba recuperarme como ellos. Y eso me agota… me enfurece cada vez más."

En medio de su desahogo, el intérprete de Peaches hizo una pausa para hablar sobre el papel central que su fe cristiana juega en su proceso personal. Reconoció que, aunque sus intentos por crecer lo han llevado a centrarse demasiado en sí mismo, encuentra consuelo en su conexión con Jesús, quien, según dice, le inspira a mirar más allá de sí:

"Cuanto más me esfuerzo por crecer, más me centro en mí mismo. Jesús es la única persona que me impulsa a querer centrarme en los demás."

"Porque, sinceramente, estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente. ¿Y tú?"

El mensaje estuvo acompañado de un provocador emoji de dedo medio, una constante en varias de sus publicaciones recientes. Entre ellas se incluyen imágenes íntimas de su esposa, Hailey Bieber, y su hijo de nueve meses, Jack Blues, compartiendo momentos cotidianos como sentarse juntos al piano.

Junto al texto, también publicó varios selfis borrosos donde se le ve con una sudadera azul y un brillante en la nariz que combina con un pendiente incrustado, reflejando quizá su estado emocional difuso y vulnerable.

En los últimos días, Bieber ha estado especialmente activo en redes sociales, alternando entre imágenes crípticas, primeros planos de su rostro, publicaciones espirituales y reflexiones contundentes en las que critica duramente los consejos no solicitados. En una publicación del 3 de junio escribió:

"Decirle a otros que se merecen algo es como criar a los hijos de otros. ¿Quién eres tú para decirle a alguien lo que debería o no debería tener? ¡Qué atrevimiento! No te corresponde. Dios decide lo que merecemos."

Este conjunto de publicaciones ha despertado preocupación y empatía entre sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo ante la franqueza con la que el artista expone sus sentimientos. Lejos de la imagen cuidadosamente curada de las celebridades, Bieber muestra una vez más que detrás del éxito y la fama hay un ser humano enfrentando sus propias batallas.