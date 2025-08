Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme: "Vivir con esto puede ser extremadamente debilitante"

Justin Timberlake ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme. El cantante, de 44 años, compartió la impactante noticia con sus seguidores a través de una emotiva publicación en Instagram el pasado jueves, coincidiendo con el cierre de su gira Forget Tomorrow World Tour, en medio de crecientes preocupaciones sobre su estado de salud y el uso de playback durante sus actuaciones.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas. Sus síntomas incluyen dolores musculares, fatiga extrema, inflamación de las articulaciones y confusión mental. Aunque en algunos casos los efectos desaparecen tras unas semanas, otras personas sufren sus consecuencias durante años sin una causa clara.

En su mensaje, Timberlake escribió: "Esta ha sido la experiencia más divertida, emotiva, gratificante, físicamente exigente y, en ocasiones, agotadora. No podría haberlo logrado sin mi familia, mis amigos, los chicos de TN y todo su apoyo. Entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para generar compasión, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás del escenario".

El artista continuó con una sincera reflexión: "Si has vivido con esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, sabes lo devastadora que puede ser tanto física como mentalmente. Cuando recibí el diagnóstico, me quedé en shock. Pero al menos entendí por qué estaba en el escenario con un dolor nervioso insoportable o simplemente sintiéndome exhausto y enfermo".

Timberlake confesó que, al principio, consideró cancelar su gira mundial de un año de duración, pero finalmente decidió continuar. "Tomé la decisión de seguir adelante porque la alegría que me da actuar supera con creces el desgaste físico momentáneo. Estoy muy agradecido de haberlo hecho", afirmó.

"No solo me demostré a mí mismo mi fortaleza mental, sino que ahora tengo tantos recuerdos especiales con ustedes que nunca olvidaré. Al principio era reacio a hablar de esto; me educaron para no mostrar debilidad. Pero estoy tratando de ser más transparente con mis dificultades, para que no se malinterpreten. Comparto esto con la esperanza de que podamos estar más conectados, y si puedo aportar algo para ayudar a otros que sufren esta enfermedad, lo haré".

El cantante, casado con la actriz Jessica Biel, concluyó su gira el miércoles 30 de julio en Estambul, Turquía.

El anuncio llega pocos días después de que fans expresaran su preocupación por el aspecto "visiblemente cansado" del artista durante uno de los últimos conciertos de la gira, en Georgia. Otros artistas que han padecido la enfermedad de Lyme incluyen a Justin Bieber, Shania Twain y Avril Lavigne.