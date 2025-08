Fans de Rosalía acusan a Little Spain y a C. Tangana de estar detrás del reciente boicot a la artista

Durante los últimos días el nombre de Rosalía ha protagonizado infinidad de titulares, después de que un diseñador de moda publicase una serie de correos en los que se negaba a colaborar con ella por no posicionarse a favor de Palestina. Desde un primer momento, tanto medios como fans sospecharon de las razones detrás de este ataque, ya que dicho diseñador es el protagonista de un nuevo documental, y hay quien interpreta que esta polémica con Rosalía es más una forma de promoción que un activismo real en defensa de Palestina. Ahora, a todo este embrollo se ha sumado el hecho de que Little Spain, la productora de C. Tangana, es quien está detrás de la producción de ese documental.

Para muchos de los fans de Rosalía, estas son pruebas suficientes para acusar a C. Tangana, expareja de la cantante, de estar detrás de este boicot a la artista. No es la primera vez que alguien relacionado con Little Spain ataca a Rosalía, y es por eso que hay toda una teoría entre los fans que implica al autor de El Madrileño en esta situación. El mismo director de este documental se mofó de Rosalía hace unos años de forma bastante irrespetuosa, para enfado de los seguidores de la artista.

Por supuesto, hay que recordar que C. Tangana no puede controlar las acciones que sus colaboradores realizan fuera de sus horas de trabajo, así que también es muy probable que Little Spain no haya tenido nada que ver en las decisiones que ha tomado ese diseñador de moda, que quiso atacar a la artista publicando esos correos en redes. Pero, sea como sea, lo que sí está claro es que la relación entre C. Tangana y esta polémica será una mancha difícil de borrar en su historial, incluso en el caso de que no haya tenido nada que ver con lo ocurrido.