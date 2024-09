Justin Timberlake llega a un acuerdo y se despide del escándalo de su arresto por conducir ebrio

Justin Timberlake, una de las mayores estrellas del pop y actor consolidado, ha estado en el centro de la atención mediática por algo que no tiene nada que ver con sus éxitos musicales o cinematográficos. El cantante de 43 años, conocido por éxitos como Cry Me a River y su participación en la popular banda NSYNC, fue arrestado el pasado junio en los Hamptons, Nueva York, después de que la policía lo detuviera por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Aquella noche, Timberlake había cenado con amigos y, al abandonar el restaurante pasadas las 00:30, fue interceptado por una patrulla que le pidió someterse a una prueba de alcoholemia, a lo que él se negó. Este rechazo provocó su arresto, una noticia que rápidamente se volvió viral, salpicando su imagen pública.

Las imágenes del cantante esposado en plena madrugada recorrieron las redes y titulares, generando un gran revuelo en la industria de la música. Timberlake, sin embargo, se mantuvo en silencio mientras su equipo legal, encabezado por el abogado Edward Burke Jr., trabajaba en su defensa. Su equipo alegó que hubo errores durante su arresto y solicitó la desestimación de los cargos.

Finalmente, esta semana, Justin ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, evitando cargos mayores. A cambio, deberá pagar una multa que oscila entre los 300 y 500 dólares y su licencia de conducir será suspendida por un periodo de seis meses en Nueva York. Aunque este desenlace alivia la presión legal sobre el cantante, la sombra de este episodio sigue rondando su figura pública.

Pese al escándalo, Timberlake no ha dejado que esta controversia interfiera con su carrera profesional. Su gira mundial continúa, siendo una de las más esperadas tras casi cinco años sin nuevo material musical. De hecho, su más reciente álbum, Everything I Thought I Was, ha sido recibido con gran entusiasmo por sus seguidores, y su regreso a los escenarios ha sido un rotundo éxito.