Justin Timberlake, detenido por conducir borracho en los Hamptons de Nueva York

Justin Timberlake es noticia y no es por algo bueno. El cantante ha sido arrestado y acusado de un delito menor por conducir en estado de ebriedad en los Hamptons, según la policía.

Timberlake pasó una señal de alto y se desvió hacia un carril de tráfico que venía en sentido contrario a las 12:37 a.m. del martes, según la policía de Sag Harbor Village en Nueva York.

La estrella del pop conducía un BMW XM gris modelo 2025 en Madison Street cuando no pudo detenerse y no pudo mantener su carril de circulación. Cuando la policía lo detuvo, dijeron que Timberlake "estaba conduciendo su vehículo en estado de ebriedad", según la policía.

Timberlake, de 43 años, pasó la noche detenido para ser procesado, tras lo cual fue liberado el martes 18 de junio por la mañana bajo su propia responsabilidad. Se le ordenó comparecer virtualmente en el tribunal de Sag Harbor Village el 26 de julio.

Timberlake había estado bebiendo con amigos en el bar del American Hotel en Sag Harbor cuando decidió ponerse al volante de un BMW e intentar irse.

La policía describió a Timberlake con los ojos "inyectados en sangre y vidriosos", con un fuerte olor a alcohol, con un habla lenta y incapaz de mantener la atención.

El martes por la mañana fue acompañado por agentes de policía lo llevaron esposado cruzando el puente desde la sede de la policía de Sag Harbor hasta el Tribunal de Justicia de la aldea. Timberlake parecía conmocionado mientras miraba hacia adelante mientras los oficiales lo sacaban.

Se declaró inocente en una breve acusación formal en la que se le prohibió conducir durante un año en Nueva York, fue puesto en libertad sin derecho a fianza y salió del tribunal con una gorra de béisbol.

Fue procesado por un cargo de DWI, además de saltarse una señal de alto y no permanecer en su carril. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 26 de julio, tras haber sido puesto en libertad sin derecho a fianza.

Timberlake tiene dos conciertos en Chicago este fin de semana y dos shows en la ciudad de Nueva York la próxima semana como parte de su The Forget Tomorrow World Tour en apoyo de su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was.