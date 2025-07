Las superestrellas del K-pop BTS anuncian el fin de su pausa con un nuevo álbum y una gira mundial en 2026

Los siete miembros de BTS —Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jung Kook y Suga— anunciaron oficialmente su regreso durante una transmisión en vivo a través de Weverse, la plataforma digital para fans gestionada por su agencia, Hybe. Esta fue la primera aparición conjunta en directo del grupo desde septiembre de 2022.

"En la primavera del próximo año lanzaremos un nuevo álbum de BTS. A partir de julio, los siete trabajaremos juntos intensamente en nueva música", compartieron en un comunicado. "Al tratarse de un proyecto grupal, reflejará las ideas de cada miembro. Nos estamos acercando a este álbum con la misma mentalidad que teníamos al comienzo de nuestra carrera".

Según un comunicado de prensa, el grupo se trasladará a Estados Unidos este mes para comenzar las sesiones de grabación. Este nuevo disco marcará el regreso discográfico del grupo tras Proof, su antología de 2022, el álbum japonés BTS, the Best (2021), y su último álbum de estudio, Be (2020).

Además, anunciaron que emprenderán una gira mundial en 2026, la primera en casi cuatro años.La noticia llega pocas semanas después de que RM, V, Jimin y Jung Kook concluyeran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En el país, todos los hombres físicamente aptos entre 18 y 28 años deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar como medida de defensa ante posibles amenazas de Corea del Norte.

Seis de los siete integrantes de BTS sirvieron en el ejército, mientras que Suga, el último en reincorporarse, cumplió su deber mediante el servicio social, una alternativa permitida por ley. Jin, el mayor del grupo, fue dado de baja en junio de 2024, seguido por J-Hope en octubre del mismo año.

Aunque la legislación surcoreana permite exenciones del servicio militar a deportistas, músicos clásicos y bailarines que hayan ganado importantes premios internacionales y contribuido al prestigio nacional, las estrellas del K-pop no están incluidas entre los beneficiarios. No obstante, en 2020, la Asamblea Nacional modificó la Ley del Servicio Militar, permitiendo a ídolos del K-pop aplazar su alistamiento hasta los 30 años, lo que permitió a BTS continuar temporalmente con sus actividades como grupo.