Todo cambia para Dani Fernández en su noche más especial: Sincero sobre Auryn, su abuelo y su carrera

Coincidiendo con el Día de la Música, que se celebra el 21 de junio, Dani Fernández vivió una de las noches más especiales de su carrera, rodeado de familia y amigos en The Music Station de Warner Music, su discográfica.

El cantante fue el gran protagonista de Dani Fernández feat. Energy, el evento con el que Repsol y Warner Music Spain celebraron esta fecha tan señalada. Numerosos artistas y personalidades del mundo de la música, el cine y la cultura se dieron cita para compartir un acontecimiento único e irrepetible.

Durante la velada se proyectó el documental Todo cambia, presentado previamente en el Festival de Málaga de Cine Español y que llega estos días a las salas. Producido por Repsol y dirigido por Dadá Films, el documental narra el proceso de transformación personal y profesional de Dani Fernández, que en los últimos años se ha consolidado como una de las grandes figuras del panorama musical nacional. Su evolución ha sido el eje central de esta colaboración con Repsol, una compañía en constante cambio que ha sabido acompañarle en uno de los proyectos más especiales de su carrera.

La celebración incluyó también un concierto en el que Dani Fernández subió al escenario para conmemorar el Día de la Música, rodeado de sorpresas e invitados muy especiales. Interpretó algunos de sus grandes éxitos junto a artistas de la talla de Iván Ferreiro o Valeria Castro, que no quisieron perderse esta fecha tan señalada.

Sonaron temas como Todo cambia, Bailemos, Oaxaca (junto a Iván Ferreiro), ¿Y si lo hacemos? (con Valeria Castro), Noviembre (con su esposa Yarea) y una vibrante versión de Supersubmarina. Fue una hora cargada de música, energía y emoción, en la que los asistentes, todos invitados, demostraron ser auténticos fans al corear cada canción.

Dani Fernández y Yarea Guillén | Warner Music

Antes del evento, Dani atendió a los medios en la alfombra naranja, donde habló sobre el documental, la pérdida de su abuelo y la ruptura del grupo Auryn.

"Pues la verdad que es un gran proyecto para mí. Bueno, ha sido una sorpresa, de hecho. Porque nunca pensé que estaría presentando un documental sobre mi vida. Pero bueno, si lo pienso en frío, veo que llevo muchos años en la música. Ha sido una historia larga de contar, porque llevo desde los ocho o nueve años cantando. Y bueno, hoy por fin mucha gente va a poder saber un poco todo lo que he podido vivir para llegar hasta aquí, tanto como músico como persona", explicó sobre el documental.

También se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Sí, uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo creo, ha sido la muerte de mi abuelo, sobre todo porque además llegó en un momento muy delicado, que era justo cuando sacaban mi segundo disco. Entonces, bueno, tuve que armarme de valor sobre todo por él. Y hoy es uno de los nombres que tengo en mi cabeza, yo sé que está ahí viéndome hoy y brindando por este día".

En cuanto a la ruptura de Auryn, comentó: "Sí, de hecho se me ha hecho corto, cuando lo he visto en el documental. Claro, no podíamos ser muy pesados, incluso se podría haber indagado un poco más, pero es verdad que había que contar muchas cosas, muchos años. Pero bueno, yo creo que está bien contado".

Warner Music Spain y Repsol volvieron a unir fuerzas para celebrar el Día de la Música con este evento tan especial. Desde principios de año, ambas compañías colaboran para avanzar en los objetivos de sostenibilidad de la discográfica: Warner Music Spain se ha convertido en la primera empresa del sector musical en España en utilizar la oferta energética de Repsol para reducir significativamente las emisiones de CO₂ en gran parte de su actividad industrial.