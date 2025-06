Jessie J promete "vencer" el cáncer de mama en su último concierto antes de la cirugía

La cantante Jessie J prometió "vencer" el cáncer de mama durante un emotivo discurso en su actuación en el Summertime Ball.

A sus 37 años, la artista británica, conocida por éxitos como Price Tag y Bang Bang, reveló recientemente en un video en Instagram que le fue diagnosticado un cáncer de mama en etapa temprana.

Durante su presentación en el evento organizado por Capital FM, el pasado domingo 15 de junio en el estadio de Wembley, Jessie J anunció que ese sería su último show antes de someterse a una cirugía.

“Hoy, este show, es el último antes de ir a vencer el cáncer de mama”, declaró desde el escenario. "Esto es muy especial para mí, no tienen idea de cuánto significa".

La artista expresó su orgullo por sentirse bien, por ser honesta con sus emociones y por poder despedirse del público antes de su intervención médica.

"Estoy profundamente agradecida por esta vida, por ustedes, por mi carrera, por mi hijo, mi pareja, mis padres, mi familia, mi banda, mi equipo, mi gente", agregó visiblemente emocionada.

Jessica Cornish, su nombre real, deleitó al público con una selección de sus temas más icónicos, como Domino, Price Tag, Do It Like a Dude y Bang Bang.

A lo largo de su vida, Jessie J ha enfrentado diversos problemas de salud: fue diagnosticada con una afección cardíaca a los ocho años, sufrió un derrame cerebral leve a los 18 y perdió temporalmente la audición en 2020.

Al compartir públicamente su diagnóstico, explicó que hacerlo le ayudaba a procesar la situación y también le permitía mostrar apoyo a otras personas que atraviesan circunstancias similares. Contó que recientemente ha pasado mucho tiempo “entrando y saliendo de pruebas médicas”.