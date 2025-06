Jessie J anuncia que tiene cáncer de mama: "Necesito un abrazo"

Según la Fundación GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en el mundo (por encima del cáncer de pulmón, al que superó en 2021), y que se calcula que de cada 100.000 habitantes, 132 desarrollarán cáncer de mama en algún momento (en mujeres afectará a 1 de cada 8 a lo largo de su vida). Esta tasa tan alta significa que muchos conoceremos a lo largo de nuestra vida a un paciente de cáncer de mama, y que habrá figuras famosas que también lo desarrollen. Tristemente, este ha sido el caso de Jessie J, según ha confesado en último post de Instagram.

La cantante, conocida por canciones como Price Tag o por su colaboración con Nicki Minaj y Ariana Grande en Bang Bang ha anunciado en Instagram que ha sido diagnosticada recientemente con cáncer de mama, y que se apartará de la vida pública durante un tiempo para operarse y recuperarse después de su actuación en el Summertime Ball en el estadio de Wembley el próximo 15 de junio.

Confesó que llevaba un tiempo haciéndose pruebas y que poco antes de que saliera su último single No Secrets le encontraron indicios de la etapa temprana de la enfermedad. "El cáncer apesta en cualquier circunstancia, pero me aferro a la palabra 'temprana'", declaró.

Para aligerar el ambiente bromeó que era "una manera muy dramática de operarse el pecho". Siguió diciendo que volvería después de su pausa con "un pecho enorme y más música". Confiesa que uno de los motivos por los que se abre al público sobre este tema es para ayudarle a procesar la información, y para mostrar solidaridad con otras personas que estén pasando por una situación parecida. "Me parte el corazón que haya tantas personas pasando por algo parecido o peor", afirmó.

"Estos dos últimos meses han sido increíbles, y poder vivir esta experiencia al mismo tiempo me ha dado una perspectiva increíble"; y es que la cantante llevaba sin sacar música desde 2023, y en apenas dos meses ha lanzado dos singles (No More Lies y Living My Best Life) que han sido bien recibidos por sus fans. "Aunque, honestamente, necesito procesarlo, hablar de ello y necesito un abrazo. Vosotros [sus fans] me habéis querido durante los buenos y malos momentos, y no quiero que cambie nada".

La cantante ha tenido siempre una salud complicada; fue diagnosticada con un problema de corazón a los ocho años, tuvo un infarto a los 18 y en 2020 estuvo sorda temporalmente.

Antes de retirarse a dedicarle tiempo a operarse y recuperarse actuará el próximo 15 de junio en el estadio Wembley en el festival Summertime Ball de Capital; junto con artistas como Zara Larsson, Reneé Rapp, Will Smith, Lola Young, Benson Boone, Tate McRae y Mariah Carey, entre otros muchos.