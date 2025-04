Karchez reaparece para hablar de cómo ha sido su experiencia superando el cáncer

Enfrentarse a un cáncer es una realidad de la vida que, a menudo, está llena de palabras como "enfrentarse a ello" o "ganarle a la enfermedad". Como si fuera un combate en el que a base de voluntad todo se puede. Las realidades médicas y sanitarias son otras y, aunque la base es seguir los tratamientos, el resto es muchas veces cuestión de caos y azar. Por eso es bueno celebrar cuando una persona anuncia que ha superado un cáncer y se ha curado. Porque el caos ha terminado con la moneda cayendo del mejor lado posible. Así ocurrió con Karchez a inicios de abril y ahora el influencer ha reaparecido para contar cómo fue vivir con ello.

"Las señales no son malas. Hay gente que me ha dicho que cómo puedo decir que he superado un cáncer si a lo mejor puede volver. ¡Eres la alegría de la huerta! ¡Llegas a la fiesta y pinchas los globos!". Con estas palabras comienza el vídeo, antes de contar cómo, dado su historial familiar, fue directo al médico en cuanto se notó un bulto. Bromeaba con ello, pero lo tenía claro. En la cita le confirmaron que era un tumor localizado en un testículo. "Cojones ya no, cojón. Por si alguna está preocupada, a nivel de testorena y fertilidad genero lo mismo". A través del humor normaliza mucho la situación, transmitiendo mucha tranquilidad.

Con esos dos minutos se resume un periodo que sin duda habrá sido complicado, pero que actualmente puede mirar ya por el retrovisor. Por delante queda disfrutar de haberlo superado, recurrir al humor y volver a su día a día. Y, sobre todo, muchas posibles bromas sobre el tumor en sí, especialmente dada su localización. Porque si algo podemos decir es que claramente le ha echado huevos al asunto.