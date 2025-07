Muere Ozzy Osbourne a los 76 años: leyenda del metal y voz de Black Sabbath

La familia de Ozzy Osbourne ha lanzado un comunicado informando de la inesperada noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, legendario de cantante de Black Sabbath, a los 76 años.

"Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia", dijeron sus allegados en la nota.

El autoproclamado ‘Príncipe de las Tinieblas’, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, dio su último concierto con la banda a principios de este mes en Birmingham (centro de Inglaterra), cerca de donde nació, en el que estuvo acompañado de otras estrellas de la música.

Osbourne y sus compañeros originales de Black Sabbath – Tony Iommi, Terence ‘Geezer’ Butler y Bill Ward – fueron los últimos en aparecer en el escenario para esa despedida titulada ‘Back to the Beginning’ (Regreso al principio).

Entre las bandas que actuaron estuvieron Anthrax, Metallica y Guns N’Roses, y hubo mensajes de agradecimiento de otras celebridades, como Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, antes de juntarse con su amigo del colegio, Geezer Butler, en varias bandas.

En 1968, junto a Tony Iommi, 'Geezer' Butler y Bill Ward, fundó Black Sabbath, un grupo transgresor que se convirtió en referente del heavy metal, del que se le considera pionero., Una banda con himnos a atemporales como 'Paranoid', 'War Pigs' y 'Iron Man' y que vendió más de 70 millones de discos.

Entre sus actuaciones más memorables se incluye la vez que le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco, y era famoso también por su imagen tenebrosa, con larga melena negra y gafas oscuras.

Su salida de Black Sabbath -que inicialmente se había llamado The Polka Tulk Blues Band- en 1979, causada por tensiones internas y problemas personales, no frenó su carrera.

Lanzó una exitosa trayectoria en solitario con más de una docena de álbumes, entre ellos 'Blizzard of Ozz' (1980), que incluye clásicos como 'Crazy Train' y 'Mr. Crowley', que cautivaron a varias generaciones.

A estos años pertenecen discos como 'Bark at the Moon' (1983), 'No Rest For The Wicked' (1988) o 'No More Tears' (1991), todos referentes del género.

En la década los noventa, Ozzy y su esposa y mánager Sharon Osbourne constituyeron además el Ozzfest, uno de los festivales de música de más éxito celebrado en Estados Unidos y algunos países de Europa.

El cantante, que sufrió varias adicciones, se hizo además un nombre en la cultura popular con el 'reality show' The Osbournes de 2002 a 2005, que mostraba la vida cotidiana caótica y auténtica junto a Sharon y sus hijos Jack y Kelly en su residencia en Los Ángeles (Estados Unidos).

Desde 1997, Osbourne se reunió en varias ocasiones con Black Sabbath, la última el pasado 5 de julio en el concierto 'Back to the Beginning' (Regreso al principio) en Birmingham, en el que le rindieron homenaje numerosas estrellas.