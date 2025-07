Liam Gallagher, de Oasis, contra Coldplay: "Puedes ser infiel en nuestros conciertos"

Partamos de una base común: ser infiel está mal. Lo mires por donde lo mires, lo cojas por donde lo cojas y seas quien seas, ser desleal a la persona que está contigo es algo erróneo y que la sociedad no aprueba. Si encima te pillan, es normal que te lluevan las críticas. Y si encima eres el CEO de una empresa tecnológica al que han pillado con su jefa de recursos humanos estando los dos casados pues, bueno, es normal que se sucedan los memes y las bromas. Tú te lo has buscado y no hay sitio en este planeta en el que puedas esconderte… a no ser que vayas a un concierto de Oasis, parece ser.

Y es que, aprovechando la ocasión, Liam Gallagher ha hecho unas declaraciones que bien podrían considerarse un punto de venta. "¿Tenemos algún enamorado hoy aquí? No os preocupéis, no tenemos ninguna puta cámara cotilla como Coldplay. No nos importa con quién coño estáis, con quien os hacéis cosquillas o con quien usáis los dedos. No es nuestro puto problema". Con estas palabras, el cantante buscaba ¿tranquilizar? a su público en medio de un concierto. Suponemos que esto hace que Oasis sea una banda musical segura para CEOs que quieren vivir su doble vida sin castigo.

¿Es justo culpar a Coldplay por lo sucedido? Hay varios factores a tener en cuenta pero, al final del día, dos personas adultas que estaban haciendo algo incorrecto moralmente fueron cazadas en público porque pensaban que todo daba igual. Además, aunque Coldplay usara una kiss cam, fueron las redes sociales las que compartieron el momento, por lo que es el público quien, en última instancia, toma la decisión. Igual en los conciertos de Oasis no hay kiss cams, pero seguirá habiendo personas con smartphones, gente grabando con esas cámaras y dos "tortolitos" que estarán con el pájaro que no es.