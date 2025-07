Las redes, divididas con Bad Bunny por ajustarle el top a una fan durante un concierto

Las noticias virales en torno a conciertos se están sucediendo a velocidad de vértigo a lo largo de la última semana. Lo de Coldplay y la pillada a la pareja infiel sigue dando de qué hablar, hasta el punto de que el hombre ya ha dimitido de su cargo como CEO de su empresa. Hoy la cosa ha seguido con Plex y Aitana en el concierto de esta última, con las redes divididas con la actitud de él. Y el tercero en discordia es Bad Bunny, que ha sido protagonista de una situación en la que las redes sociales no se terminan de aclarar. Por un lado, están los que consideran que es un caso flagrante de agresión sexual, tocando supuestamente a una espectadora de forma indebida sin su consentimiento:

Por otro lado, están aquellos que ofrecen un vídeo desde otro ángulo, mostrando más del antes y el después del momento, y asegurando que el de Puerto Rico tan solo estaba ayudando a la mujer, que aseguran que dijo "Gracias" cuando el artista le subió la blusa:

A partir de ahí, el típico debate en redes. Tanto en Twitter como en comentarios de TikTok se pueden observar opiniones de todo tipo, que van desde aquellos que creen que el cantante se está librando de las críticas de agresión sexual por su status hasta quienes consideran que no hay problema en lo que hizo porque ella reacciona "bien". También se señala que en casos así es normal reaccionar "bien" por el shock del momento, pero que eso no indica que lo sucedido esté, ni mucho menos, bien. En el momento de escribir estas líneas, no tenemos declaraciones directas ni de Bad Bunny ni, sobre todo, de la mujer de la blusa, cuya opinión y sensaciones son las más importantes en este acontecimiento. Hasta que ella hable y dé su punto de vista, será imposible determinar la gravedad de la situación.