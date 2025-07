El momento más viral de la nueva gira de Lady Gaga: "¿Qué hace Billie Eilish cantando una canción de Taylor Swift?"

Lady Gaga está probablemente en uno de los momentos más dulces de su carrera. Después de un debut estelar y una trayectoria de impacto a comienzos de la década de los 2010's, su popularidad bajó hasta considerarse una cantante más bien nicho; alguien de gran popularidad pero sin demasiado reconocimiento en las listas de éxitos. No fue hasta el año pasado, gracias a su colaboración con Bruno Mars, que consiguió dominar de nuevo todas las listas, y desde entonces ha protagonizado varios momentos virales y ha lanzado nuevas canciones de éxito, como Abracadabra. En plena efervescencia pop, la cantante ha empezado una nueva gira con mucho éxito, y ahora los clips de su primer show están dando mucho de qué hablar tanto a quienes la siguen desde siempre como a quienes la conocen de forma más casual.

Este clip ha llamado mucho la atención en redes, hasta acumular varias millones de impresiones. La razón de esta viralidad es, en primer lugar, el look escogido por Lady Gaga para salir a interpretar esta parte de su show: acostumbrados al glamour y la esculturalidad de sus outfits, parece más bien el tipo de ropa que llevaría para hacer un ensayo previo al show, ya que ni siquiera se le puede ver la cara con las gafas de sol que ha decidido llevar. Muchos han comparado este look, además, con la estética que ha caracterizado a Billie Eilish desde que debutó en la música.

Si a todo esto se suma que la canción How Bad Do You Want Me recuerda al estilo musical de otros artistas, como Taylor Swift, es normal que el clip haya generado algo de confusión entre los oyentes que están menos al día de las novedades sobre Lady Gaga, ya que resulta poco reconocible. Pero, si por algo se ha caracterizado esta artista, es por hacer lo que le apetece cuando le apetece, y no cabe duda de que seguirá teniendo a millones de personas pendientes de lo que haga, decida lo que decida. ¡Así que a seguir dándolo todo en esta gira que acaba de arrancar!