Lucía de la Puerta elimina su versión de Purpurina tras la oleada de hate

¿Quién dijo que ser una de las influencers más conocidas del país fuese una vía fácil al estrellato musical? Son muchos los creadores de contenido que han intentado labrarse una carrera en la música después de su éxito en plataformas como TikTok, pero pocos han logrado sostenerse con el paso del tiempo. Lucía de la Puerta es una de las influencers que se ha animado a lanzarse al sector, y durante los últimos meses son muchos los proyectos en los que la hemos podido ver y escuchar. De todos ellos, ninguno ha recibido tantas críticas como Badgyal, una versión del gran hit Purpurina que ha horrorizado a muchas de las personas que lo han escuchado. Tras la oleada de hate, la canción ha desaparecido de todas las plataformas para escuchar música.

Las propias personas que criticaron la canción han reaccionado al asunto y se han defendido de aquellas opiniones que las acusaban de ir en contra de una pequeña artista. Los comentarios se han llenado de opiniones de alivio y de bromas, que demuestran la mala recepción que había tenido el tema entre el público español que conoce a Lucía de la Puerta.

La influencer todavía no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido y ha seguido publicando con normalidad, así que no está confirmado que la retirada de la canción se deba a las opiniones negativas que han surgido sobre ella. Siendo la versión de otra canción, siempre cabe la posibilidad de que haya habido algún problema con los derechos para hacer el remix, y que por eso haya sido necesario eliminarla. Los problemas legales que podría tener Lucía de la Puerta si no gestionó los derechos correctamente podrían ser bastante graves. ¡Habrá que esperar a que sea la propia creadora de contenido la que informe de qué es lo que ha ocurrido con ese tema!