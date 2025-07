Lucía Bellido y la supuesta estafa de la que ha sido víctima: "¿Dónde está mi dinero?"

"Mira que yo no soy de quejarme, ¿eh?". Con estas palabras da comienzo el testimonio subido a redes sociales por parte de Lucía Bellido, que buscaba dar a conocer una estafa que ha sufrido. "¿Dónde está mi dinero?", dice, como si estuviera dentro de una película de mafiosos. La cosa comenzó en abril, cuando fue a una tienda - no especifica cuál, más allá de que es famosa - para comprar cosas con las que llenar su nueva casa. La creadora de contenido se había mudado recientemente y necesitaba muebles y otros elementos del hogar. Entre esas cosas estaba una esencial para el día a día: una cama sobre la que dormir.

Pidió el paquete completo: su canapé, su cabecero y todo lo demás. Se dejó llevar, según asegura, por el vendedor, que hizo tan bien su trabajo que no pudo negarse a comprarla pese al dineral que suponía. Si aquello sucedió en abril, el paquete se supone que está en reparto desde el 11 de junio, pero a 15 de julio aún no había llegado a su destino. Volvió a la tienda, preguntó a una trabajadora de allí… y el colchón no estaba. Aparecía como entregado en algún momento, y desde la tienda no le ofrecieron más ayuda que un correo para comunicarse con el distribuidor francés que se encargaba de la entrega. ¿Y el vendedor? No solo ya no trabajaba allí, sino que no les constaba que siquiera lo hubiera hecho alguna vez.

Así, enfadada con la situación, se ha decidido a subir un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas. Los comentarios son de todo tipo, por supuesto. "la cama missing, la empresa thinking y tu dinero flying" dice una persona, tirando de humor. "Yo t doy un consejo, vete a la tienda y pide la hoja d reclamaciones, si no t la facilitan llama a la policía, y d ahí oficina del consumidor, así pude recuperarlo yo" dice otra, buscando ayudar. "Suelta el nombre SUELTALO, pa que tu veas que rapido lo resuelven" es también un mensaje popular, buscando atacar a la empresa en cuestión. ¿Y la cama? Quién sabe dónde estará, y si algún día llegará.