¿Rauw Alejandro y Rosalía enfrentan a sus fans? El debate en redes tras los últimos gestos de ambos artistas

Por mucho tiempo que haya pasado ya desde la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, lo tortuoso de su separación ha llevado a los fans de ambos a tener numerosos enfrentamientos en redes para echar pestes sobre la parte contraria. Cada pequeño gesto de ambos artistas ha sido analizado y criticado, a pesar de que probablemente muchos de ellos no hayan tenido nada que ver con un ataque a su expareja. Ahora, las llamas del odio se han reavivado después de que Rauw Alejandro haya usado en Instagram la nueva tipografía de Rosalía: los fans de la artista han cargado contra él y lo han acusado de ser un rencoroso y de querer llamar la atención, y los aficionados a Rauw Alejandro no han tardado en responder con la misma dureza.

Rosalía ha colaborado con Instagram para crear una nueva tipografía inspirada en su forma de escribir durante la era Motomami, y ahora cualquiera puede crear una publicación con esta curiosa estética. Como es una colaboración oficial, la tipografía lleva su nombre, así que es inevitable saber que esa tipografía en concreto está asociada a ella. Por lo tanto, se puede concluir que Rauw Alejandro utilizó esa fuente en Stories con conocimiento de causa.

Ahora, las fans de este artista han respondido con opiniones del tipo "Si la tipografía está en Instagram es para usarse"... a pesar de que haya infinidad de opciones disponibles que no tienen una relación directa con su ex. Además, algunas de las seguidoras de Rauw Alejandro han señalado que la artista ha estado dando likes en TikTok a contenidos contra el cantante, pero no han adjuntado pruebas de ello.

Haya o no haya todavía beef entre ellos, lo que sí está claro es que los fans de Rosalía y Rauw Alejandro están todavía deseosos de tener una excusa para criticar al ex de su artista favorito, tanto en un bando como en el otro. No hay más que ver las reacciones a los vídeos del show de Rauw en Barcelona para darse cuenta de que hay ovejas negras en ambos bandos. ¡A saber cuándo terminará esta larga guerra!