Fans de Kanye West exigen un reembolso tras el "peor concierto al que han asistido"

El último concierto de Kanye West ha sido calificado como “el peor” por muchos asistentes, quienes comenzaron a pedir reembolsos incluso antes de que el artista subiera al escenario.

Conocido tanto por su talento como por su historial de controversias, el rapero —célebre por éxitos como Gold Digger— ha sido protagonista de múltiples escándalos, entre ellos su autodeclaración como “nazi” y una serie de publicaciones erráticas en redes sociales.

Previo al evento en Shanghái, West, quien ahora se hace llamar Ye, fue demandado por Lauren Pisciotta por presunta agresión, lesiones, tráfico sexual y detención ilegal. El artista ha negado todos los cargos.

Sin embargo, fue su propio público quien se volvió contra él durante la presentación en China. Fuera del estadio, cientos de fanáticos indignados coreaban “¡reembolso!”, frustrados por lo que estaba por venir.

Según informes, Ye, de 48 años, apareció en el escenario con aproximadamente 40 minutos de retraso, lo que desató la furia de las más de 70.000 personas presentes.

El concierto del sábado 12 de julio por la noche marcaba su regreso a los escenarios tras casi un año sin actuar en vivo; su última presentación también fue en China, en septiembre del año anterior.

Los horarios de espectáculos en Shanghái están sujetos a estrictas regulaciones, y cualquier retraso puede llevar a una interrupción forzada del evento, según comentaron usuarios locales en redes sociales.

Además del retraso, el concierto, que se llevó a cabo bajo la lluvia, se vio afectado por múltiples fallos técnicos. Según informó The Global Times, el DJ tuvo que reiniciar varias canciones y la calidad del sonido dejó mucho que desear, lo que generó una oleada de quejas en internet.

"He sido fan de Kanye West desde la adolescencia”, escribió Fabian Lemuel en X, junto a un video del show. "My Beautiful Dark Twisted Fantasy me abrió los oídos a nuevas sonoridades. Conseguir entradas para verlo en Shanghái fue todo un logro. Estaba emocionadísimo, ni dormí la noche anterior. Pero… ha sido el peor concierto al que he asistido. @kanyewest, puedes hacerlo mejor".

Otro usuario, DetroitShowtyme, señaló: “Kanye apareció finalmente con 40 minutos de retraso. En China, donde las normas son estrictas, eso no se tolera. Cortarán el show justo a la hora prevista, sin excepciones”.

Durante la actuación, Ye incluso realizó una inusual autocensura al modificar la letra de su polémica canción Heil Hitler, conocida por finalizar con un extracto de un discurso de Adolf Hitler de 1935 en alemán original.