¿Britney Spears ha adoptado a una niña? El misterio que tiene a sus fans en ascuas

Los últimos años no han sido nada fáciles para Britney Spears; es más, podría decirse que, en general, no ha habido ningún momento de su vida que le haya resultado fácil. Tras liberarse del sistema legal en el que estaba metida, bajo el control de su padre, la artista ha revelado una faceta nunca antes vista a través de sus redes, con vídeos que han divertido y preocupado a sus fans a partes iguales. Tras un divorcio tumultuoso y una retirada temporal de la música y los escenarios, las palabras que publica en redes son prácticamente la única forma que sus seguidores tienen de estar al tanto de su vida, y es por eso que le prestan mucha atención a todo lo que dice. Hace dos días sorprendió con una noticia extraña: había adoptado a una niña.

El anuncio al respecto de esta supuesta adopción generó debate desde el primer momento, ya que un par de líneas en un post de Instagram parecían una forma muy poco apropiada de anunciar que iba a ser madre de nuevo. Muchos insinuaron pronto que se trataba de una broma, o que quizá estaba hablando de adoptar una mascota o de comprar un objeto al que le hubiese puesto nombre.

Por lo que ha reportado la revista Rolling Stone, la cantante no ha adoptado a ninguna niña, pero como Britney Spears no se ha pronunciado aún al respecto, todavía hay muchas incógnitas en el aire. Habrá que esperar a que la artista tenga ganas de hablar del tema en redes para conocer qué es lo que realmente ha hecho Britney, si es que ha hecho algo. ¡Y si finalmente se descubre que todo ha sido una broma, será la prueba de lo influyente que puede ser Britney todavía, a pesar de que ya no pise los escenarios!