Westcol contra Ibai: enfadado con la organización de La Velada

Las entradas al ring son uno de los elementos más importantes de los eventos de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtos. Son esenciales para el espectáculo y la combinación de música, humo y fuegos artificiales resultan tan explosivas como icónicas. Si el hábito hace al monje, la entrada hace al luchador. ¿El problema? Los límites con los que te puedes topar para plantear una. En esas está Westcol, cabreado con Ibai y la organización de La Velada del Año V, porque no le dejan usar ninguna de las ideas que ha presentado hasta el momento de cara a su combate en el evento principal de este año.

"A nosotros no nos dejaron hacer nada de lo que queríamos hacer. La entrada va a ser pura aura. […] No nos dejaron entrar en helicóptero, no nos dejaron entrar en jetpack, no nos dejaron entrar en Lamborghini, yo quería entrar fumando marihuana y bebiendo tequila". Esas son las opciones que describía el colombiano de cara a la entrada al ring que quería preparar. Las opiniones se dividen aquí entre aquellos que consideran que tiene sentido lo que proponía de cara a ser fiel a sí mismo y entre quienes destacan cómo varias de esas propuestas eran un peligro de seguridad y un mal ejemplo de cara a espectadores más jóvenes.

Una entrada en helicóptero requeriría de una logística mayor, tanto en la capacidad de habilitar una zona de aterrizaje como en la de poder grabar el momento de forma adecuada. Una entrada en jetpack sería un riesgo enorme para su vida y nos hace recordar la muerte de Owen Hart en 1999, cayendo sobre el ring desde una altura de 24 metros al fallar un arnés de seguridad. ¿El Lamborghini? Hay quien dice que La Velada prefiere no dar publicidad gratis. Y en lo referido al alcohol y las drogas, seguramente tampoco sea lo mejor para el streamer antes de su combate contra TheGrefg.