Ariana Grande emociona a sus fans tras adelantar la noticia que todos esperan

A pesar de estar inmersa en su carrera como actriz, con su papel protagónico en las dos películas de Wicked y su participación anunciada en una próxima adaptación de una obra de Dr. Seuss, Ariana Grande no ha dejado de lado su faceta musical. Muy al contrario: la cantante ha comenzado a dar señales de un posible regreso a los escenarios, para alegría de sus millones de fans.

El pasado 16 de julio, Grande compartió en Instagram un video en el que se la ve interpretando en vivo su éxito de 2016, Into You. Acompañó la publicación con un mensaje dirigido a quienes especulan que ha abandonado la música: "¡Qué tontería por vuestra parte asumir que solo porque estoy muy ocupada con tantas cosas planeo abandonar el canto y la música...! Es y siempre ha sido mi sustento. Habrá que hacerle espacio a todo.

"Puede que no se vea exactamente igual que antes, pero prefiero mucho más cómo lo veo en mi cabeza. Me lo estoy pasando bien. Me siento agradecida, emocionada e inspirada. :) Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y esfuerzos que me encantan, y haciéndolo a mi manera… así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea solo un ratito.

Los quiero".

Si finalmente se confirma una gira en 2026, sería la primera desde su exitosa Sweetener World Tour en 2019. También marcaría su regreso a los escenarios tras el lanzamiento de tres trabajos discográficos: Positions (2020), Eternal Sunshine (2024) y la reedición especial Brighter Days Ahead (2025). Sin duda, una gira muy esperada por sus seguidores.