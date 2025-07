¿Kenia Os, embarazada de Peso Pluma? El gesto que ha llenado las redes de rumores

Pocos rumores son capaces de esparcirse tan rápido como los de un posible embarazo. Cientos de celebridades han vivido momentos virales después de haberse dado una buena comilona y haber tenido el vientre un poco más abultado de lo habitual, y sus fans siempre están atentos a cualquier cambio que pueda haber ocurrido en sus cuerpos, para ser los primeros en enterarse de la buena nueva. Ahora es a Kenia Os a quien le está tocando vivirlo, pero no por tener un vientre abultado, sino por un gesto que su pareja, el cantante Peso Pluma, tuvo con ella durante la celebración de su cumpleaños.

Todos los asistentes estaban cantando el Cumpleaños Feliz a Kenia Os, y Peso Pluma era quien sostenía la tarta junto a ella. En cierto momento de este clip que se grabó, el cantante posa la mano de una forma un tanto sospechosa sobre el vientre de su novia, y la deja ahí un buen rato, como para hacerse notar y que tomen las fotografías pertinentes. Tal vez no hizo ese gesto de forma deliberada, pero para muchos de los fans de ambos artistas ya es razón suficiente para sospechar que algo se cuece entre ellos (nunca mejor dicho).

Lo cierto es que la relación de Kenia Os y Peso Pluma parece ir viento en popa, así que no sería demasiado sorprendente que la pareja hubiera decidido quedarse embarazada. Por ahora, esto no es más que una sospecha con poco fundamento por parte de los fans, pero no cabe duda de que miles de ellos seguirán pendientes de lo que hagan para poder confirmar o negar cuanto antes si el bebé Pluma-Os está cerca. ¡Habrá que estar al tanto de todo lo que ambos publiquen en redes, especialmente en el caso de Kenia Os!