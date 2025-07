El nuevo show de Bad Bunny genera un debate al respecto de cuánto se exige a los hombres y a las mujeres en la industria musical

Bad Bunny es una de las mayores estrellas de la música a nivel internacional; pero, con ese estrellato, llega también un escrutinio constante al respecto de la calidad de las obras que lanza. Aunque su último álbum ha sido un gran éxito tanto entre el público como entre la crítica, siempre habrá detractores que lo acusen de producir música de baja calidad. Ahora se han sumado también las críticas a su nuevo show, del que han empezado a circular clips en redes y que están generando opiniones bastante negativas.

Aunque el artista se ha preocupado de producir un show llamativo y que encaje con su visión artística, es cierto que está lejos de la espectacularidad que caracteriza a los shows que preparan la mayoría de grandes artistas femeninas. Esta notable diferencia ha llevado a muchos a reflexionar sobre las diferencias en el nivel de producción de los conciertos que hacen ellas con respecto a lo que hacen ellos, que no deja de ser un reflejo de los gustos y exigencias de los públicos de cada artista.

Lo cierto es que es poco probable que todos estos artistas masculinos a los que ahora se está criticando aumenten el nivel de producción de sus shows, porque no es lo que su audiencia les exige. También son muchas las artistas femeninas que ofrecen un show espectacular con preciosos vestidos y coreografías de impacto; pero que, en cambio, no ofrecen una interpretación vocal demasiado brillante. Habrá quien piense que no le interesa ver un show así, que prefiere a una persona que cante bien con su guitarra, y ya. ¡Cada artista debe ajustarse a lo que su público desea ver! A no ser, claro está, que le apetezca romper con todo lo que ha hecho hasta el momento para ofrecer algo diferente… ¡pero lo que está claro es que no todos los cantantes pueden estar cortados por el mismo patrón!